عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يباشر امتحانات الإعدادية ولا شكاوي في الإنجليزي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم يرافقه خالد عبد النعيم، وكيل إدارة غرب المحلة التعليمية خلال جولة ميدانية  لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة غرب المحلة التعليمية، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتنتهي غداً الخميس. 
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

محافظ الغربية: التربية والتعليم في مقدمة سباق مشاريع "حياة كريمة" بزفتى

يديره فني كيميائي.. تفاصيل ضبط أكبر مصنع لإنتاج المواد المخدرة في المحلة

كما استهدفت الجولة، الاطمئنان على حسن سير الامتحان باللجان داخل الإدارة، وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، وعدم وجود شكوى من الطلاب.

في البداية، توجه وكيل الوزارة إلى لجنة مدرسة الشهيد الشحات أحمد عبد الحافظ أبو عيشه الابتدائية المشتركة، بإدارة غرب المحلة، حيث تلاحظ انتظام جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة عدم السماح بدخول الدراجات النارية للجنة، والاهتمام بالنظافة عقب انتهاء الامتحان في نهاية اليوم، والتشديد على ارتداء جميع الطلاب والعاملين الكمامات، والتأكيد على مصادر التهوية والإنارة لجميع اللجان، حرصاً على صالح الطلاب.

كما توجه  "حسن" إلى لجنة مدرسة الهياتم الإعدادية المشتركة، بنفس الإدارة، ووجه بضرورة التعقيم والتطهير ونظافة جميع اللجان بعد انتهاء اليوم الامتحاني، كما أصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما ووجه وكيل الوزارة بالضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول، واطمأن أيضاً إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان.

محافظ الغربية يحيل رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق


كما  اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بلجنة مدرسة عبد المعبود دعبس الابتدائية بالهياتم، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وقياس الحرارة لجميع الطلاب المعلمين.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تواجد الزائرات الصحية داخل كل اللجان، واستخدام المطهرات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، واطمأن إلى عدم وجود شكاوى من الامتحان، ثم قام بمتابعة أعمال الكنترول الداخلي للجنة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة، ومراعاة الدقة والسرعة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة للطلاب، ومراعاة الدقة في تسجيل الغياب الطلابي، والتنبيه بمراعاة عامل الوقت لكل مادة، وعدم التأخير أو استعجال الطلاب في جمع أوراق الإجابة قبل الوقت المحدد لكل امتحان.

400 مليون دولار|الملا:شركاء للعمل بـ بدر الدين بالصحراء الغربية لضخ استثمارات جديدة

كما تابع وكيل الوزارة غرفة عمليات الامتحانات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من عدم وجود شكاوى بجميع الإدارات، وسير الامتحان بهدوء دون وجود مشكلات بلجان مدارس الإدارات التعليمية.

يذكر أنه نحو 91672 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، في 437 لجنة، يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، في حين يؤدي ٤٦٥٠ طالب بالإعدادية المهنية، في ٢٦ لجنة امتحان الرياضيات في الفترة الأولى، والمجال الصناعي في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة الرياضيات في الفترة الأولى، واللغة الأجنبية الثانية في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الأول والثالث الثانوي الفني التجاري والفندقي مواد التخصص تبعاً لكل نوعية من التعليم الفني.

IMG-20220202-WA0024
IMG-20220202-WA0024
IMG-20220202-WA0021
IMG-20220202-WA0021
IMG-20220202-WA0037
IMG-20220202-WA0037
IMG-20220202-WA0036
IMG-20220202-WA0036
IMG-20220202-WA0034
IMG-20220202-WA0034

ترشيحاتنا

دون إنترنت.. باحثون يبتكرون طريقة جديدة لتتبعك

في ثامن أيامه.. إقبال متوسط علي معرض الكتاب وسط إجراءات احترازية مشددة.. فيديو

محمد عمران: معدلات الثقافة المالية في مصر 27% ونستهدف زيادتها

محمد الملاح يُنكر الاتهامات: تم تلقيني بما قُلته في البرنامج التليفزيوني

منتخب مصر للتايكوندو جاهز لخوض بطولة كأس العرب بالفجيرة غدًا

كان 2021.. بوركينا فاسو كلمة السر فى بلوغ منتخب مصر النهائي مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة وتكدير السلم العام

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

صوت انفجار قوي.. الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن تقلبات جوية جديدة تبدأ الخميس

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

فيديو

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ