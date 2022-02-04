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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

صدى البلد

ضغوط شديدة وظلم تحكيمي صارخ وفاضح تعرض له المنتخب المصري، في مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون.
نية مبيتة في إسناد المباراة إلى الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي يكره ويتحامل على كل ما هو مصري، إلا أن أبطال مصر لعبوا ضد الحكم والأسود الكاميرونية وتفوقوا لإثبات أن الفراعنة مقاتلين لا ترهبهم الأسود.

 

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مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح

شوط أول سلبي

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بداية هادئة، وتبادل الكرات مع المنتخب الكاميروني، الذي حاول الهجوم والتكشير عن انيابه مبكرا، عن طريق نجامالو وفينيست ابوبكر وهونجلا، لكن دفاع منتخب مصر تعامل مع هذه الهجمات بشكل جيد، وقدم محمد عبد المنعم لاعب الأهلي أفضل مبارياته على الإطلاق واستحق الفوز بجائزة رجل المباراة في النهاية.

وشهدت الدقيقة 18 فرصة هدف مُحقق بعدما سدد نجامالو رأسية قوية، إرتطمت بالعارضة، وعاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية لكن دفاع منتخب مصر يُشتت الكرة إلى منتصف الملعب.

الكاميرون تستحوذ
 

واصل منتخب الكاميرون الضغط على منتخب مصر، وسدد توكو ايكامبي كرة خطرة أنقذها أبوجبل في الدقيقة 32، ونال عمر كمال عبد الواحد بطاقة صفراء للخشونة مع إيكامبي في الدقيقة 37، وقاد محمد صلاح هجمة مرتدة للمنتخب الوطني لكن دفاع الكاميرون أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وسقط محمود الونش للإصابة بعد صدامه مع أحد لاعبي منتخب الكاميرون، وتلقى مدافع منتخبنا العلاج في أرض الملعبْ حيث قام الجهاز الطبي بربط رأس اللاعب بـ"شاش طبي" وواصل الونش المشاركة في المباراة، ورفض الحكم باكاري جاساما إحتساب ضربة حرة مباشرة لعمر مرموش بعد عرقلته من جانب مدافع الكاميرون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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صلاح يهدر انفراد بشكل غريب

مع انطلاقة الشوط الثاني، استبدل كيروش عمرو السولية وأشرك تريزيجيه بدلا منه في وسط الملعب، ليستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، لكن دون خطورة تذكر على مرمى أندريه أونانا، حيث جاءت المحاولات على استحياء.

وأهدر محمد صلاح انفرادًا تامًا بأندريه أونانا من وسط الملعب، بعد تمريرة خاطئة من لاعب الكاميرون، حيث تألق حارس مرمى أياكس امستردام، وأبعد الكرة عند الدقيقة 56.
ودفع كيروش برمضان صبحي في الدقيقة 62 على حساب عمر مرموش، بهدف تنشيط الجبهة اليسرى، فيما تألق أبوجبل وزاد عن مرماه مجددا، عندما أحكم قبضته على كرة رأسية قوية من إيكامبي عند الدقيقة 68، ليحافظ الفراعنة على النتيجة سلبية.

واصل منتخب الكاميرون سيطرته على مجريات اللعب، وأطلق أوم جويت لاعب الأسود كرة صاروخية عند الدقيقة 70، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفراعنة، ليقرر كيروش الدفع بإمام عاشور ومهند لاشين قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، على حساب الثنائي عمر كمال ومحمد النني.

طرد هزلي لكيروش

في الدقيقة 90 من عمر المبارة، أشهر الحكم الجامبي بكارى جاساما البطاقة الصفراء الثانية في وجه كيروش، اتبعها ببطاقة حمراء، نتيجة اعتراض المدرب على الظلم الصارخ الذي يتعرض له لاعبي المنتخب الوطنى.

ضغط الفراعنة لحسم التأهل
 

واصل منتخب مصر ضغطه بقوة على منتخب الكاميرون، في الشوطين الاضافيين، وسدد محمد صلاح كرة أرضية قوية عند الدقيقة 100 من على حدود منطقة الجزاء، لكنها جاورت القائم الأيمن لحارس الكاميرون. 

وضغط منتخب مصر مجددا، قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، حيث انطلق مصطفى محمد من الناحية اليمنى، ولعب كرة عرضية أرضية، فشل تريزيجيه في تحويلها إلى الشباك بعد تدخل مدافع الكاميرون.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، لعب موانجي لاعب الكاميرون كرة عرضية من الناحية اليسرى، لكن أبوجبل خرج من مرماه ليبعد الخطورة.

إشراك شريف وسحبه بعد 5 دقائق

مع بداية الشوط الإضافي الثاني، أشرك ضياء السيد، الذي تولى مهام المدير الفني لمنتخب مصر بعد طرد كيروش، محمد شريف، في مكان مصطفى محمد، بهدف تعزيز الضغط الهجومي على مرمى الكاميرون، قبل أن يعود ويسحبه مرة أخرى ليشرك زيزو في الدقيقة 117، كي يسدد إحدى ركلات الترجيح، كونه متخصصا في تسديد الركلات من نقطة الجزاء، وكاد منتخب مصر يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 118 من زمن المباراة، إذ انطلق رمضان صبحي من الجبهة اليمنى ولعب كرة عرضية خطيرة، لكنها لم تجد من يحولها إلى شباك منتخب الكاميرون، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي.

ركلات الترجيح تحسم التأهل

لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وتعملق حارس مصر محمد أبو جبل وتصدى لكرتين، وأضاع لاعب الكاميرون إحدى الركلات، في حين أحرز زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلات مصر، ليعلن جاساما على مضض فوز الفراعنة وتأهلهم لملاقاة السنغال في النهائي.

نتائج الفراعنة تنتصر على جاساما

جاءت نتائج المنتخب الوطنى مع صافرة الجامبي جاساما، بالفوز فى 3 مباريات، والهزيمة فى اثنين منها.

حيث فاز على زيمبابوى عام 2014 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، التى انتهت لصالح الفراعنة 2/4، وغانا عام 2017 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وانتهت لصالح الفراعنة 0/1، الكونغو 2018 فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا، وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 1/2.

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