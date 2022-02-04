علي محمد علي يكشف أصعب لحظة في مباراة مصر والكاميرون.. فيديو

وجه الكابتن على محمد علي، معلق مباراة مصر والكاميرون، التهنئة للشعب المصري بعد مباراة مصر والكاميرون، وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية.



وقال "على"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مبروك لمصر ومبروك للجماهير"، لافتا: "كان لدي ثقة منذ بداية المباراة بسبب الروح والأداء الرجولي من لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "هناك مؤشرات كمعلق شعرت بها أثناء المباراة، لكني كنت أتعامل بموضوعية بسبب الجماهير والمشاهدين"، متابعا: "أصعب لحظة كانت الكرة التي أضاعها رمضان صبحي في الشوط الإضافي الثاني".

وأشار: "هناك لقطة فني حدثت وهي نزول محمد شريف واستبدل لنزول زيزو، وهنا رد الفعل المهذب من اللاعب محمد شريف كلاعب وطني والتزامه وروح اللاعيبة اللي التفت بجانبه وغيرها من الأمور كانت تؤكد لي داخليا أن المنتخب سيعبر".

