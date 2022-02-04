وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

تألق الفنان وائل كفوري في ليلة غنائية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة وسط آلاف من الحضور رغم الأجواء الباردة، على مسرح أبو بكر سالم.

وشارك جمهور وائل كفوري العديد من الصور والفيديوهات من الحفل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من فقرات الحفل الذي غنى فيه عدد من أشهر أعماله منها “كلننا مننجر”، و"بيحن"، والبنت القوية وغيرها.

وكشفت الفنانة أنغام عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، وذلك في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، منذ أيام، مع وائل منصور وزهرة رامي.

وحلت أنغام ضيفة على راديو إنرجي بعد اختيارها نجمة شهر يناير للحديث عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا.

وقالت أنغام إن أغنية "برضه بتوحشني" كانت فكرة تم الاتفاق عليها في سهرة بمنزل المستشار ترك آل الشيخ "أبو ناصر"، وبحضور عدد من الموسيقيين وشخصيات فنية فجأة دون اتفاق مسبق.

وأوضحت أنغام أنها غنت "سألوني سألوني" للفنان وائل كفوري أثناء الجلسة الفنية داخل منزل "أبو ناصر"، وشاركها الفنان اللبناني الغناء فأثنى الجميع على الكيمياء المتداولة بينهما واقترحوا فكرة الدويتو الغنائي.

ووصفت أنغام "برضه بتوحشني"، بأنها أغنية "معمولة حلو ومش متلفقة بالعافية"، كما أنها من أحلى الأغاني التي طرحتها مؤخرا.

وأثنت أنغام عبر راديو إنرجي، على الفنان وائل كفوري التي وصفته بأنه شخص لطيف وبسيط، معبرة عن سعادتها بالغناء معه.

وقالت أنغام إنها تحب سماع أغاني الفنان حمزة نمرة، وتسمتع بألحانه وكلماته وأدائه للأغاني، خاصة "فاضي شوية" التي حققت نجاحا كبيرا له مؤخرا.