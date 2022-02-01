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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنغام تكشف كواليس الاتفاق على "برضه بتوحشني" بمنزل ترك آل الشيخ

أنغام
أنغام

كشفت الفنانة أنغام عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، وذلك في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم، مع وائل منصور وزهرة رامي. 

وحلت أنغام ضيفة على راديو إنرجي بعد اختيارها نجمة شهر يناير للحديث عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا. 

وقالت أنغام إن أغنية "برضه بتوحشني" كانت فكرة تم الاتفاق عليها في سهرة بمنزل المستشار ترك آل الشيخ "أبو ناصر"، وبحضور عدد من الموسيقيين وشخصيات فنية  فجأة دون اتفاق مسبق. 

وأوضحت أنغام أنها غنت "سألوني سألوني" للفنان وائل كفوري أثناء الجلسة الفنية داخل منزل "أبو ناصر"، وشاركها الفنان اللبناني الغناء فأثنى الجميع على الكيمياء المتداولة بينهما واقترحوا فكرة الدويتو الغنائي. 

ووصفت أنغام "برضه بتوحشني"، بأنها أغنية "معمولة حلو ومش متلفقة بالعافية"، كما أنها من أحلى الأغاني التي طرحتها مؤخرا.

وأثنت أنغام عبر راديو إنرجي، على الفنان وائل كفوري التي وصفته بأنه شخص لطيف وبسيط، معبرة عن سعادتها بالغناء معه.

وقالت أنغام إنها تحب سماع أغاني الفنان حمزة نمرة، وتسمتع بألحانه وكلماته وأدائه للأغاني، خاصة "فاضي شوية" التي حققت نجاحا كبيرا له مؤخرا. 

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وعن أفضل أغنية في 2021، قالت أنغام إنها تحب "تمثيلية" للفنان محمود العسيلي وتسمعها كثيرا، وكشفت عن تعاون مرتقب بينهما وتقديمها أغنية من ألحانه لأنها تحب ما يقدمه والطريقة التي يغني بها. 

كما كشفت أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في أغنية من ألحان قريبا، وهو ثاني تعاون بينهما بعد "ياريتك فاهمني" من كلمات نادر عبد الله وتوزيع طارق مدكور.

وكشفت أنغام عن الفنانة المفضلة بالنسبة لها وهي "مديحة كامل" التي ظهرت في فيديو كليب أغنية "نفس الشوق"، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الراحلين مثل رجاء الجداوي وعمار الشريعي وعمها الراحل عماد عبد الحليم وغيرهم.

وأوضحت أنغام أن أغنية "نفس الشوق" تأخر طرحها عامين بسبب عدم تواجد مكان مناسب لها في ألبوم "حالة خاصة جدا"، مؤكدة:" محبتش أظلمها"، مشيرة إلى أن التوزيع الموسيقي لها لم يكن مقدما بالشكل الذي ترغب فيه قبل تولي الموزع محمد العشري مهمة توزيعها بالشكل التي تتطلع إليه وهو "الموسيقي الكلاسيك المصرية الشيك في نفس الوقت". 

وكشفت أنغام عن تأجيل طرح أغنية "بقيت وحدك" لمدة 20 عاما بعدما قدمها لها الشاعر الراحل عصام عبد الله، لكنها أخبرته بأنها ستغنيها في الوقت المناسب حتى يتقبلها منها الجمهور و"يحسه منها" وتكون "قد الكلام".

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وكشفت أنغام عن امتلاكها للعديد من أغاني الراحل عصام عبد الله التي ستغنيها تباعا، ووصفته بأنها شخص "ملهوش شبه" وكان يمتلك شخصية متفردة. 

وعن تقديمها دويتو مع عمرو دياب، قالت أنغام إنها لا تمانع تقديم أي أغنية مشتركة لكن حاليا لا يوجد مشروع مقترح للتعاون مع الهضبة. 

في الوقت الذي لم تؤكد فيه شائعات مشاركة عمرو دياب تلحين أغنية "بخاف أفرح"، موضحة أنها من ألحان خالد عز، ولا تعلم أكثر من هذه المعلومة طالما أن الملحن لم يصرح بغير ذلك.

أنغام برضه بتوحشني وائل كفوري ترك آل الشيخ راديو إنرجي

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