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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنغام مع أبلة فاهيتا: عايزة أحضن الجمهور وأنا على المسرح.. وتكشف كواليس دويتو مع وائل كفوري

أنغام
أنغام

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

كان فيه مقابلة.. أنغام تكشف كواليس دويتو مع وائل كفوري | فيديو
وكشفت أنغام  كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، قائله: "النجم وائل كفوري رائع.. واتقابلنا في بيروت في بيت أحد الأصدقاء المشتركين".

 

نفسي أبقى جدة صغنونة.. أنغام تكشف عن أعمار أبنائها: بخاف عليهم من الحسد| فيديو
كشفت "أنغام"، عن أعمار أبنائها، قائله: "ابني الكبير  عمر عنده 24 سنة، والصغير عبدالرحمن هيكمل 16 سنة، معقبه: "بخاف عليهم من الحسد".

 

أنغام تغني «آه لو لعبت يا زهر» على طريقتها الخاصة.. فيديو
وأبدعت "أنغام"، في تقديم أغنية "آه لو لعبت يا زهر"، على الهواء ضمن الاحتفالات بالعام الجديد.


أبلة فاهيتا لـ أنغام: هاني شاكر هيدخلك الأحداث في هذه الحالة.. فيديو
وعرضت أبلة فاهيتا"، صورة للفنانة أنغام في طفولتها: "متغيرش فيكي حاجات كثيرة نفس البصة والملامح"، لترد "أنغام"، قائله: "مكنتش حاسة إني هبقى نجمة، لكن حاسة إن هو دا مكاني".

 

أنغام: مش ببقى مبسوطة لو روحت مكان ولقيت حد لابس زيي| فيديو


وعرضت أبلة فاهيتا"، صورة للفنانة "أنغام"، والنجمة "لطيفة"، وهما يرتديان نفس الفستان، قائه: "أنا شوفت الفستان قولت أكيد أنتي ولطيفة روحتوا بورسعيد مع بعض"، لترد "أنغام"، قائله: "مش ببقى مبسوطة لو روحت مكان ولقيت حد لابس زيي".

 

دلوعة.. أنغام تكشف كواليس صورة شيرين عبدالوهاب بعد أكلة فسيخ.. فيديو


وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "شيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

 

أنغام: بغسل إيدي 37 مرة كل يوم.. فيديو


وقالت "أنغام"،: "بقرف من حاجات كتير، وعندي مشكلة مع غسيل اليدين"، متابعة: "بغسل إيدي 37 مرة في اليوم".

 

أنغام: أنا أهلاوية جدا.. وكعب السولية أمام الزمالك حاجة عظيمة| فيديو


وكشفت "أنغام"، عن الفريق الذي تشجعه، قائله: "أنا أهلاوية جدا"، معقله على كعب عمرو السولية في مباراة القمة أمام الزمالك، قائله: "حاجه عظيمة".

 

أنغام عن تعرية الكتف الشمال: اليمين بايظ | فيديو


وعلقت "أنغام"، على ظهورها في غالبية الصور عارية ناحية الكتف الشمال، قائله: "كتفي اليمين بايظ"، متابعة: "عندي مشكلة في كتفي اليمين بس أنا مش بكون قاصدة في الصور".

 

أنغام عن حفلاتها: وأنا على المسرح ببقى عايزة أحضن الجمهور| فيديو


وعرضت أبلة فاهيتا"، صورا مختلفة للفنانة أنغام أثناء غنائها في الحفلات، لتعقب "أنغام"، قائله: "ببقى عايزه أحضن الجمهور".

 

 

أنغام وائل كفوري شيرين عبدالوهاب الزمالك عمرو السولية

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