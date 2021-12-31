دلوعة.. أنغام تكشف كواليس صورة شيرين عبدالوهاب بعد أكلة فسيخ.. فيديو

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "شيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

وعلقت "أنغام"، على ظهورها في غالبية الصور عارية ناحية الكتف الشمال، قائله: "كتفي اليمين بايظ"، متابعة: "عندي مشكلة في كتفي اليمين بس أنا مش بكون قاصدة في الصور".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.