أنغام: بغسل إيدي 37 مرة كل يوم.. فيديو

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وقالت "أنغام"،: "بقرف من حاجات كتير، وعندي مشكلة مع غسيل اليدين"، متابعة: "بغسل إيدي 37 مرة في اليوم".

وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "ِشيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

وتكشف أنغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.