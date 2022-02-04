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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إسراء خاطر تشارك في مسلسل درامي سعودي رمضان 2022

إسراء خاطر
إسراء خاطر

تعاقدت الفنانة الشابة  إسراء خاطر على المشاركة في مسلسل سعودي ( لم يتم اختيار الاسم النهائي له بعد) المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2022.

ومن جانبها أعربت الفنانة إسراء خاطر، عن سعادتها لخوض هذه التجربة، خاصة وأن فكرة المسلسل مختلفة وجديدة وهي تشير إلى التراث والحضارة السعودية وتسليط الضوء عليها في ظل هذا الانفتاح الذي يحدث.. فكرة المسلسل تُحث على ضرورة الإحتفاظ بعاداتنا وتقاليدنا العربية وعدم التخلي عنها بسهولة..

ومن ناحية أُخرى تنتهي الفنانة والإعلامية دكتورة إسراء خاطر  من تصوير ٥ حلقات من تقديم البرنامج الطبي ( كبسولة وسرنجة ) والمقرر إذاعته على إحدى القنوات الفضائية ..

ومن المقرر أن يهتم البرنامج طرح ومناقشة مواضيع طبية بشكل بسيط وكيفية التعامل معها.. 
البرنامج فكرة وإعداد وتقديم د/ إسراء خاطر

يذكر أن الفنانة إسراء خاطر، شاركت من قبل كوجه إعلاني للبراند الإماراتي الهندي الشهير رد تاج ( Red Tag)، كما ظهرت كوجه إعلاني لعيادات ismile المعروفة بالخليج (عيادة أسنان المشاهير)، وكانت بطلة إعلانهم الذي أُذيع على قناة الرؤية الفضائية السعودية، وتصدرت بطولة إعلان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) (آرامكو السعودية).

كما خاضت البطولة الشبابية المشتركة بعمل فني، وهو مسلسل سعودي من إنتاج شركة روتانا خليجية فكرة الفنان طارق الحربي ومن تأليف عنبر الدوسري وإخراج محمد حشكي وشاركت بالتمثيل فى عمل فني قادم لفيلم سعودي من إخراج حيدر سمير الناصر ، من المقرر طرحه قريبا بدور السينما السعودية.

وتم ترشيحها في عمل فني قادم  وهو فيلم تاريخي تراثي سعودي بالتعاون مع سينيما هوليود … ويتم تصويره بالفعل حالياً .

القنوات الفضائية السينما السعودية رمضان 2022 إسراء خاطر اخبار إسراء خاطر

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