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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انهيار جزئي للتربة.. استئناف الحفر لإنقاذ الطفل ريان بعد توقف مؤقت

الطفل ريان
الطفل ريان

استأنفت فرق الإنقاذ في المغرب، عمليات الحفر الهادفة لإنقاذ طفل يدعى ريان، عالق في بئر بعمق 32 مترا، منذ سقوطه فيه الثلاثاء الماضي.

واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عمليات الحفر، إثر انهيار جزئي للتربة، قبل أن تعود الجرافات للعمل مجددا من أجل إخراج الطفل البالغ 5 أعوام، من البئر الواقع قرب منزل أسرته في قرية بإقليم شفشاون شمالي المغرب.

وسقط الطفل ريان البالغ خمس سنوات بشكل عرضي ليل الثلاثاء في بئر جافة يبلغ عمقها 32 مترا لكنّ قطرها ضيق يصعب النزول إليه، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، وفق ما أوضحت وسائل إعلام محلية.

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على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

واختفى الطفل فجأة عن الأنظار، وبعد بحث أفراد أسرته عنه وجدوا البئر من دون غطاء وآثار قدم صغيرة بجواره، فقاموا بإشعار السلطات المحلية وتأكدوا من سقوطه في البئر بعد إنزال كاميرا هاتف إلى داخله.

وجهز الدرك الملكي طائرة مروحية طبية تستعد لنقل الطفل إلى مستشفى قريب حال إخراجه من الحفرة، وفق ما أفادت القناة العمومية الثانية.

لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من النزول مباشرة إلى البئر التي سقط فيها الطفل "نظرا لضيق قطرها الذي لا يتجاوز 45 مترا"، وفق ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

وتتواصل منذ صباح الأربعاء الجهود لانتشاله، "حيث تمت الاستعانة بخمس آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي"، وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

 

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على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

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