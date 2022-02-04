مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 4 - 2 - 2022 عدد من المباريات حول العالم في الدوري الاسباني وكأس الاتحاد الانجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي X ليفانتي – الساعة 10:00 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد X ميدلزبره – الساعة 10:00 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين X بوخوم – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا X أنجيه – الساعة 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X جيرسونسبور – الساعة7:00 مساء
قيصري سبور X هاتاي سبور – الساعة 7:00 مساء