أنا مش نانسي عجرم.. عايدة عبد العزيز: مبحبش الإعلام ولا الدوشة| نوستالجيا

حلت الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، ضيفة في برنامج "ساعة صفا"، والمذاع على فضائية "art" ، وشكرت جمهورها على مشاعرهم في سؤالهم عن أدوارها الجديدة .

وقالت "عايدة عبد العزيز"، إنها لا تحب الظهور الإعلامي ، موضحة: "مبحبش الدوشة والصور أنا مش نانسي عجرم .. أحب الإعلام لما يكتب عني وأنا بعمل عمل فني فقط".

وأضافت عايدة عبد العزيز، أنها تشعر بالصفاء مع نفسها الطبيعية فقط ، وأنها تحب الزرع ، وتزرع بنفسها.

وكان كشف الفنان إيهاب فهمي -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- تفاصيل جنازة الفنانة عايدة عبد العزيز ، التي وافتها المنية مساء مساء الخميس 3 فبراير بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

وكتب إيهاب فهمي -عبر فيسبوك: «جنازة الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز غدا الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الجمعة .. للفقيدة الغالية الرحمة من رب العرش .. و للفن و الفنانين الصبر و السلوان».