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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرجنتين تحذر مواطنيها من تعاطي الكوكايين بعد إصابة 100 بتسمم منه

صدى البلد

حذرت السلطات الأرجنتينية من تعاطي مخدر الكوكايين السام الذي قام تجار المخدرات بتداوله وبيعه للشباب والمراهقين خلال الأيام الماضية و ذلك بسبب إصابة أكثر من 100 حالة بتسمم بعد تعاطي ذلك النوع من المخدرات . 
وبحسب ما نشرته وكالة " فرانس برس"، فإن السلطات الأرجنتينية أهابت بالمواطنين في الأرجنتين عدم شراء أو تداول مخدر  الكوكايين و ذلك بعد إصابة أكثر من 20 حالة بالتسمم و الذي أدى إلى وفاتهم بعد ساعات من نقلهم إلى المستشفى إثر تعرضهم للإغماء بعد تعاطيهم ذلك المخدر .

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وبحسب ما ورد في الأخبار المحلية في الارجنتين، فإن السلطات حذرت المواطنين ليلة أول أمس الأربعاء، من شراء أو تداول مخدر الكوكايين وذلك بعد إثبات وجود مادة سامة في المخدر  تسببت في وفاة 20 شخصا في نفس اليوم. 
ذكرت التقارير الطبية التي أصدرتها إحدى المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية، أن 70 حالة تسمم وصلت المستشفى في صباح اليوم التالي ليوم الأربعاء لنفس الأسباب، معظمهم من مدمني مخدر الكوكايين، و يبدو أن المخدر الذي تعاطوه جميعا كان يحتوي على مادة سامة تسببت في موت عدد كبير منهم. 


جدير بالذكر أن السلطات حذرت المواطنين في الأرجنتين من شراء الكوكايين في الأيام الحالية لأنه سيقضي عليهم. وأشارت التقارير الطبية إلى أن أغلب الحالات التي وصلت إلى المستشفى كانت لمراهقين دون العشرين و شباب في الثلاثينيات و الأربعينات من عمرهم، و الأعراض متشابهة إلى حد كبير أغلبها كانت تشنجات شديدة وذبحة قلبية مفاجأة. 
 

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