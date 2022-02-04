طبيب الأهلي يطمئن على السولية ولاعبي المنتخب الوطني

أجرى الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع عمرو السولية للاطمئنان على حالته خصوصا بعد استبداله بين شوطي مباراة مصر والكاميرون والتي فاز فيها المنتخب الوطني بركلات الترجيح، وتأهل إلى نهائي البطولة.



وقال أبوعبلة، إنه أجرى اتصالا مماثلا مع طبيب المنتخب الوطني وأطمأن منه على حالة السولية وذلك قبل اعتماد اسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.



وأوضح أبو عبلة، أنه اطمأن أيضا على حالة جميع لاعبي الأهلي المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين في حالة طبية جيدة.

قائمة الفريق

وكان الأهلي، قد أرسل أمس قائمة لاعبيه المشاركة في البطولة، وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.



الاجتماع الفني

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين.



ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام وعلاء صلاح، المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.



ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

وكان لاعبو الأهلي وأعضاء الجهازين الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة، قد خضعوا لمسحة طبية جديدة صباح اليوم بمقر الإقامة في أبوظبي.