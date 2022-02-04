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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار غزيرة وصقيع بشوارع الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ للتأمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على معظم أنحاء المحافظة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة. 

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وأعلنت محافظة الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.  

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وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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وأكد المحافظ ، استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

محافظة الغربية تأمين الصرف الصحى الشوارع امطار غزيرة رؤساء الاحياء درجات الحرارة سقوط امطار الدكتور طارق رحمي

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