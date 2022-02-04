بسمة: فيلم ماكو يختلف عن تجارب التمثيل تحت الماء في مصر

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وعلاقتها في حياتها الزوجية.

وقالت بسمة، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، اليوم الجمعة: "مكنتش بحب الرضاعة ومش حابة أمارس دور البقرة في حياة حد".

فيما روت بسمة، كواليس اشتراكها في فيلم ماكو، لافتة إلى أن تجربة ماكو يعتبر مغامرة نظرًا لندرة الأعمال الفنية التي يتم تنفيذ مشاهدها تحت الماء في مصر.

وقالت بسمة، إن تجربة فيلم ماكو تختلف عن أغلب تجارب التمثيل تحت الماء في مصر، لافتة إلى أن الجرافيك الذي تم تصميمه لسمكة القرش كان في منتهى الواقعية

وأضافت بسمة: هناك العديد من الصعوبات التي واجهت طاقم العمل خلال التجهيز لتصوير المشاهد كان من ضمنها وجود ماسكات كاشفة للوجه تحت الماء"، مضيفة أن هشام الرشيدي مخرج كبير واستطاع تنفيذ المشاهد بشكل احترافي.

وتابعت بسمة: “لوكيشن التصوير كان في موقع السفينة سالم إكسبريس التي غرقت في الثمانينات بالبحر الأحمر، وأحداث الفيلم مستوحاه من قصة حقيقية حول العبارة سالم اكسبريس”.