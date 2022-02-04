موتسيبي يكشف موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي.. ويتحدث عن موقعة مصر والسنغال

كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ومن المقرر انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي كبطولة مستحدثة تضم 20 فريقًا على الأرجح من كبار الفرق الأفريقية.

وأكد باتريس موتسيبي أن بطولة دوري السوبر الأفريقي ستنطلق في شهر سبتمبر لعام 2023، مشيرًا إلى أنه تمنى لو كان بالإمكان انطلاقها هذا العام.

وسيتعين على الفرق التي ستشارك أن تكون لديها مدارس وفرق للأعمار السنية المختلفة لصغار اللاعبين، إضافة لفريق نسائي.

كما أكد موتسيبي على قوة المباراة التي ستجمع منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مشددًا أن وجود محمد صلاح وساديو ماني في تلك المباراة هو أمر ممتاز.

كما شدد موتسيبي أن إقامة بطولة كأس العالم للرجال كل عامين سيفيد الكرة الأفريقية بشكل عام.