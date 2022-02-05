اليوم.. بدء الدراسة في مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم

أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، عن استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب الوافدين الدارسين بالمدرسة، اليوم السبت.

وشددت مدرسة الإمام الطيب، على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصحية التي أكدت عليها الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب المشرف العام على المدرسة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية والمتمثلة في ارتداء الكمامات الوقائية، وتوفير مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب ورش وتعقيم قاعات الدراسة بصفة دورية.





كما أعلنت إدارة المدرسة أن الدراسة خاصة فقط بالطلاب الوافدين المقيدين بالأزهر وليست دراسة حرة.

وشهد الفرع الأول من مدرسة الإمام الطيب، بمعاهد البعوث الإسلامية "فتيات"، والتي بدأ العمل بها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤م، نجاحا كبيرا بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب الوافدين، والاهتمام بهم ورعايتهم والعمل على نشر المنهج الأزهري الوسطي وبيان سماحة الدين الإسلامي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلته، وتلبية لرغبة الطلاب الوافدين"بنين" قاطني مدينة نصر.

وبعدها مباشرة، أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أنه تم فرع فتح فصول جديدة لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن للطلاب الوافدين، بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها "بنين" تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وأفاد مركز تعليم الطلاب الوافدين، بأنه تم بدء الدراسة في الفرع الجديد لمدرسة الإمام الطيب، يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس٢٠٢١م، بمقر معهد الأزهر.

وتكون الدراسة بفصول المعهد ثلاثة أيام في الأسبوع مع الالتزام بالتعليمات الصحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية.

يأتي هذا نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب الوافدين المتقدمين لحفظ القرآن الكريم وتجويد بمدرسة الإمام الطيب، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، والذين يصعب عليهم الحضور إلى معاهد البعوث الإسلامية نظرًا لبعد المكان.