عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق مؤتمر تعليم الكبار وريادة الأعمال في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي".

ويأتي ذلك تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، د. نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي،  د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري.

كورال جامعة عين شمس يشارك في افتتاح اولمبياد بكين الشتوية.. تفاصيل

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر عام المؤتمر.

وأضاف ان المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسية هي المحور الأول ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثاني ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي ، المحور الثالث تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ، المحور الرابع ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار.

وذلك في الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير ٢٠٢٢؛ حيث يعقد المؤتمر بنظام الحضور المباشر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، واليومان الثاني والثالث أونلاين عبر تطبيق Zoom.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdXBnq9YtkVE4ttwNJ0ZOnfda5bPYwYofGLyD6DUnNleDIA/viewform?usp=pp_url

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر تعليم الكبار تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي اخبار التعليم

ترشيحاتنا

لتشجيع المنتخب الوطني..الصحة تخصص 4 مكاتب للتطعيم ضد الحمى الصفراء ومسحات كورونا

إعلام مغربي: 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان

7 - 4.. منتخب مصر يتفوق على السنغال قبل نهائي كان 2021

وزير التعليم لـ المدرسة المعتدي عليها: شرفتينا وشرفتي معلمين مصر المحترمين

الصحة: تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة

السعودية.. التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

مذبحة أسرية بالزمالك.. رجل ينتحر بعد قتله زوجته وشقيقته وطليقها بالرصاص

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

فيديو

انسحاب الفنانين من مسرحياته.. حكايات ومواقف جلال الشرقاوي مع الفنانين

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ