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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 9 مليارات و100 مليون جنيه خلال أسبوع.. المؤشر الرئيسي يرتفع 1.2% والثانوي يصعد 1.5%.. خبير: توقعات إيجابية لأداء الفترة المقبلة

صدى البلد

البورصة في أسبوع

  • رأس المال السوقي للأسهم المقيدة يربح 9.1 مليار جنيه 
  • مؤشر إيجي إكس 30 للأسهم القيادية يرتفع 1.2%
  • مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة يرتفع 1.5%

 

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، مقابل 740.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل نسبة الارتفاع نحو 1.2%.

وارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 تعاملات الأسبوع عند مستوى 11638 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.2% بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 1.55% مغلقا الفترة عند مستوى 2163 نقطة، وارتفع مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.73% عند مستوى 1,900 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30 capped بنحو 1.83% مغلقا عند مستوى 13853 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.12% مغلقا الفترة عند مستوى 3193 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 52.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,529 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى المقاومة عند 11700 نقطة إلى 11760 نقطة. 

وأرجع خبير أسواق المال أداء المؤشر إلى تماسك غالبية الأسهم القيادية بالقرب من مناطق دعمها وارتفاع السيولة نسبيا واقترابها من مليار جنيه بعد انخفاضها خلال الفترة السابقة تحت نصف مليار جنيه بدعم من بعض الأخبار الجيدة ومنها تثبيت الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ومن ثم المركزي المصري قام بتثبيت سعر الفائدة. 

ويتوقع خبير أسواق المال خلال الأسبوع المقبل استمرار الأداء الجيد نحو مستوى المقاومة عند 11700 نقطة إلى 11760 نقطة مضيف: بتخطي هذا المستوى يدفعنا الى مستوى أول عند 11850 نقطة ومن ثم 12100 نقطة وتخطي مستوى 12100 نقطة والثبات أعلى هذا المستوى يعطي ثقة وقوة دفع كبيرة لاستكمال الصعود. 

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، صعد خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالقرب من مناطق دعمه عند 2100 نقطة  نحو مستوى المقاومة عند 2200 نقطة إلى 2230 نقطة وتجاوز هذا المستوى وتخطي مستوى 2250 نقطة يغير من اتجاه المؤشر إلى صاعد حيث أن أسعار اسهمه مازالت جاذبة للاستثمار وتعد فرصة استثمار جيدة على المدى المتوسط.

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البورصة تربح 9.1 مليار جنيه خلال أسبوع

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