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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منير حنا يشيد بدور اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في تفعيل بنود الوثيقة ‏التاريخية

منير حنا
منير حنا

أشاد الدكتور منير حنا الرئيس السابق لأساقفة إقليم الإسكندرية ‏للكنيسة الأسقفية، ‏بشجاعة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لإصدار وثيقة الأخوة الإنسانية، وأنها بكل ‏المقاييس وثيقة تاريخية، وهذا يتناسب مع قيمة وأهمية هذين الرمزين العالميين فهما ‏قادرة لحوالي أربعة مليار إنسان ‏على الكوكب، وهذه الوثيقة تثبت الرغبة ‏الحقيقة ‏للأزهر والفاتيكان في طريق التجديد.‏

أضاف الدكتور منير حنا خلال حديثه في احتفالية الأزهر باليوم الدولي للأخوة ‏الإنسانية بعنوان: ‏‏«تعزيز التعايش السلمي من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية»‏ في ‏جناح الأزهر ‏بمعرض القاهرة الدولي للكتاب- أن الله خلق البشر للبناء والتعمير ‏‏وتحقيق الإخاء الإنساني ونشر الأمان في الأرض، ووثيقة الأخوة الإنسانية تعود ‏بقارئها إلى ‏خالقه وتشعره بأهمية الدين في حياته، والغرض الأساسي الذي خلق من ‏أجله الإنسان، ‏مشيرًا إلى ضرورة أن يعود الدين إلى مكانته الأساسية في نفوس ‏الناس وأعمالهم وألا يتمردوا على تعاليم الله وأوامره.‏

ودعا الدكتور منير حنا إلى ضرورة أن يكون البشر أداة فاعلة لنشر السلام والأخوة ‏الإنسانية، وأن يكونوا أداة للحل وليس صنع المشكلات والكوارث، مؤكدًا أن وثيقة ‏الأخوة الإنسانية جاءت لتعالج هذه المشكلات التي يتسبب فيها الإنسان، وهي ‏تحتاج إلى أن تأخذ حقها في النشر والدراسة العميقة ‏والانتشار والتفعيل، فهي لا ‏تتحدث فقط مع أتباع الديانات بل هي تتحدث إلى كل ‏البشر وغير المؤمنين ‏بالأديان، مشيدًا بأهمية ودور اللجنة العليا لوثيقة الأخوة الإنسانية وأن جهود اللجنة ‏‏ستجعل لهذه الوثيقة تأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونحن هنا اليوم من أجل هذا ‏‏ومن أجل ترجمة بنود الوثيقة إلى واقع.‏

ويحتفل العالم اليوم والقادة الدينيون والشخصيات العالمية والناس في كل مكان، ‏باليوم الدولي للأخوة الإنسانية في نسخته الثانية والذي يوافق هذا العام الذكرى ‏الثالثة لتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا ‏فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبو ظبي في ‏الرابع من فبراير عام 2019م، ويقيم الأزهر أنشطة وفعاليات متنوعة في معرض ‏القاهرة الدولي للكتاب احتفالًا بهذه المناسبة وتعريفًا بالوثيقة وتنفيذًا لبنودها. ‏

 

منير حنا الأزهر القادة الدينيون جناح الأزهر

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