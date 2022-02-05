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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار رينو داستر داخل السوق المصري

بعد الزيادة الأخيرة
بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق

شهدت النسخة رينو داستر موديل 2022 حالة من التغيرات بالقيمة السعرية، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك السيارة، بنسبة تتراوح بين 4 الاف و 9 الاف جنيه.

.بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق المصري 

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2022

 

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT، بينما تستمد أوامر القوة من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

.بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق المصري 

أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة رينو داستر موديل 2022 أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.9 ثانية، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

.بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق المصري 

وتقدم السيارة رينو داستر موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4341 مم للطول، وبعرض يبلغ 1804 متر، و 1693 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع لـ 455 لتر، بينما تضم شبكة امامية متعددة الفاحات الهوائية ذات لمسات فضية لامعة، مع مصابيح ضباب دائرية الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

.بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق المصري 

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 بعد التغيرات الأخيرة 

 

الفئة الأولى رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 302 الف جنيه بدلًا من 298 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 322 الف جنيه بدلًا من 313 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 352 الف جنيه بدلًا من 343 الف جنيه.

.بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على اسعار رينو داستر داخل السوق المصري 
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