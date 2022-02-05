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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق ومحصل سرقا أموالا من صيدلية شهيرة بالأزبكية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سائق ومحـصـل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أموال من داخل صيدلية شهيرة بمنطقة الأزبكية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض واقعة سرقة أموال من داخل صيدلية شهيرة بمنطقة الأزبكية.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة سائق ومحـصـل بـذات الشركة -"له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ المالي بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فاختمرت في ذهنه سرقة المبلغ المالي.

فقام بالانتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالي من داخل الدولاب على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي بالعقار سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سائق ومحـصـل سرقة اموال صيدلية شهيرة حبس سائق

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