استنجدت بيه وخذلني.. بكاء آيتن عامر بسبب هذا الشخص على الهواء.. فيديو

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن الغلطة التي فعلتها ومازالت ندمانة عليها، قائله: " الذنب الوحيد اللي عملته أني مضيت على عقد مسلسل معين، وكان من ضمن الحاجات اللي عملتها".

وأضافت "عامر"، خلال استضافتها ببرنامج "عامر"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "ندمت أني مضيت، لأني كنت واثقة أن فيه حاجه حلوه بتتعمل، لأن المخرج كان جامد، والقصة كانت حلوة"، لافته: "وقعت في غرام الدور من أول حلقة".

وأوضحت: "وثقت في شخص معين وكان سبب في أذيتي ولما استنجدت بيه وقولتله بتأذي بسببك مردش عليا، ودائما أقول حقي عند ربنا"، مؤكده: "صدمتي في البني آدمين أقوى من أي عمل فني".

وأشارت إلى أنها تؤمن بأن حقها عند الله، مضيفة: "بقول حقي عند ربنا في اللي ظلمني في شغلي، ومش مشكلتي نجاح أو فشل العمل ولكن مشكلتي في صدمتي في البني ادمين وأن حد يخذلني حاجة كبيرة".

وتابعت: "خسارة الناس وصدمتي في حد مقرب مني وبثق فيه في الشغل لحظة أصعب عليا من أني أدفع آخر مليم عندي وخسارة الفلوس ولا تفرق معايا ولكن خسارة البني ادمين اللي بتفرق معايا ودي قمة الصدمة، ولو حد رجع واعتذر لي وعارف انه غلط هقبل".