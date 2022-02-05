هأقعد في البيت.. آيتن عامر: هعتزل الفن لو شعرت بتقصيري نحو أسرتي.. فيديو

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكشفت "آيتن عامر"، عن الحالة الوحيدة التي ستقوم باعتزال الفن، قائلة: "لو في فترة من الفترات أهملت وبيتي تأثر وحياتي تأثرت بسبب شغلي أنا لازم أقعد في البيت".

وأضافت: "مش مهم النجومية المهم البيت، ولو شغلي السبب في تقصيري يبقى أنا بشتغل بسيستم غلط، ولازم أراجع نفسي، ولو مراجعتش نفسي وصلحت يبقى الصح أني أقعد في البيت".

وتكشف آيتن عامر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية طوال مشوارها الفنى.