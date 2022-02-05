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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنجح الخطوات.. آيتن عامر: مستعدة أعمل دور راقصة.. فيديو

آيتن عامر
آيتن عامر

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

 

وردت "آيتن عامر"، على تجسيدها شخصية راقصة في أحد الأعمال الفنية في الوقت الحالي، قائله: "أنا عملت فيلم شارع الهرم، وكان انطلاقتي في السينما بشكل موسع، وكان ناجح نجاح خطير".


وأضافت: "منذ 3 سنين عملت شخصية الراقصة في فيلم علي بابا، وكان من أنجح الخطوات اللي عملتها في حياتي"، لافته: "أعمل دور الراقصة دلوقتي عادي، بس لازم يكون التناول مختلف.. والممثل بيعمل كل الأدوار".

 

وتكشف آيتن عامر عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية طوال مشوارها الفنى.

شارع الهرم الفنانة ايتن عامر القاهرة والناس الاعمال الفنية الاعلاميه أسما ايتن عامر برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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