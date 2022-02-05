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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غيرة على الفن.. باسم سمرة يعتذر عن عدم لباقته فى دعم محمد صبحي

باسم سمرة
باسم سمرة

اعتذر الفنان باسم سمرة عن عدم لباقة  عدم لباقته في منشور دعمه للفنان محمد صبحي ، وذلك عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ”

علق باسم السمرة قائلاً : كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي ولكل فنان مصري ولكل فنان في الوطن العربي ، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف ذكي ، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير محمد صبحي وهذا نابع من حبي وغيرتي علي الفن العربي ، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعباً وحكومةً.

وكات قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية؛ برئاسة الدكتور أشرف زكي  بيانا للتعليق على الأزمة التي أثارها الفنان محمد صبحي بتصريحاته حول الحركة الفنية في السعودية.

وجاء في البيان: تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي، وفي إطار المتابعة تلاحظ لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحي عضو النقابة وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء وإذ يهم النقابة أن تؤكد:

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أولا: أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدا من قبل النقابة

رابعا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أيه تصريحات من شأنها تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.

يذكر أن الفنان محمد صبحي أدلى بتصريحات أشاد فيها بالتطور في الحراك الفني بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تحفظه على مستوى الأعمال المسرحية التي قدمها الفنانون المصريون في السعودية، وأنه كان يفضل منح الفرصة للمبدعين السعوديين قبل الاستعانة بالممثلين المصريين، وهو ما أغضب عددا من المسئولين في السعودية الذين اعتبروا تصريحات "صبحي" غير مقبولة، وتسبب في حالة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

باسم سمرة الفنان باسم سمرة محمد صبحي الفنان محمد صبحى اشرف زكي

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