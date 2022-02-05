مكرم الحزقي يبرز أرقام عيسى كابوري نجم منتخب بوركنا فاسو قبل مواجهة الكاميرون

كأس الأمم الإفريقية

سلط المحلل التونسي مكرم الحزقي الضوء على الدور البارز للاعب منتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري قبل مواجهة نظيره منتخب الكاميرون مساء اليوم السبت في المنافسة على المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: شاهدته خلال 4 مباريات من 5 ممكنة في هذه النهائيات لبطولة كأس الأمم الإفريقية ويعتبر واحد من بين أرفع اللاعبين جودة وقيمة فنية وأداء وهو الظهير الأيمن لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري صاحب الـ 20 سنة والذى تبلغ قيمته التسويقية 1.8 مليون يورو.

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تابع مكرم الحزقي: عيسي كابوري متكون في نادي رحيمو البو ركيني الذي تأسس سنة 2012 الي أن وصل خلال مشواره الكروي الى كبار أندية القارة الأوروبية وبفضل الجودة العالية في هذا المجال ألا وهو التكوين والعمل القاعدي على أسس علمية صحيحة في كرة القدم في سن معين خاض تجربة احترافية في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وتمت إعارته إلى صفوف نادي لتروا الفرنسي.

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أضاف: عيسي كابوري لاعب قابل للنمو والتطور الى الأفضل من جميع الجوانب وأداءه الفني والتكتيكي والبدني والذهني كان لافتا ومتميزا في هذه النهائيات المقامة حاليا فى الكاميرون ومتفوق في الصراعات الثنائية والأرضية والهوائية إلى جانب التمركز والتغطية وقطع الكرات والسرعة في التحول الى الخط الأمامي والقدرة على اللعب تحت الضغط والجودة والتمرير البيني والقطري والطويل جيد جدا فضلا عن الاختراقات والمراوغات ودقة العرضيات.



استطرد: أتمنى للاعب عيسي كابوري نجم منتخب بوركينا فاسو ولكل لاعب عربي وافريقي النجاح في مسيرته الاحترافية والتألق في الأندية الكبيرة والمسابقات الأوروبية والسير على منوال هؤلاء النجوم محمد صلاح ورياض محرز واشرف حكيمي وساديو ماني.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب أحمدو أهيدجو في إطار تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع في آخر مباراة للمنتخبين في البطولة 2021.

وودع منتخب بوركينا فاسو نصف نهائي أمم أفريقيا عقب الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء الماضي وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس.