تيتو جارسيا: مونتيري سيفوز على الأهلي.. وأجيري لا يفكر في الانتقام |خاص

أكد تيتو جارسيا، المدرب العام في جهاز منتخب مصر الأسبق تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، أن فريق مونتيري المكسيكي الأوفر حظا للفوز بمباراته مع الأهلي، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

وقال جارسيا، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "فريق مونتيري الأوفر حظا في مباراة اليوم، وذلك بسبب الغيابات التي منها الأهلي نتيجة مشاركة معظم لاعبيه الأساسيين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "أعتقد أن نتيجة فوز مونتيري على الأهلي بخماسية في كأس العالم للأندية 2013، لن تتكرر في مباراة الليلة، الأهلي فريق تنافسي وسيلعب من أجل الفوز".

وتابع جارسيا: “أجيري لا يفكر في الانتقام أمام الأهلي بسبب إقالته من تدريب منتخب مصر بعد فترة قصيرة من توليه، هو ليس من ذلك النوع، هو يريد الانتصار لأن بطولة كأس العالم للأندية بطولة مهمة، وليس من أجل الانتقام”.

أبرز غيابات الأهلي أمام مونتيري



يفقد الأهلي أيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، بجانب أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة المنتخب الوطني الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا، من الظهور مع الأهلي في المونديال، بسبب استمرار مشوار الفراعنة في البطولة القارية حتى غد، الأحد.

كما يعاني الأهلي من إصابات عديدة في صفوفه، حيث سيفتقد الفريق لخدمات كل من المغربي بدر بانون والشاب أحمد نبيل كوكا بسبب معاناتهما من مضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى نجم الفريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثا من برايتون الإنجليزي بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، بجانب صلاح محسن الذي أجرى جراحة مؤخرا في وجه القدم، وعمار حمدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.