الفاو توقع مع الزراعة مشروع جديد لدعم صغار منتجي الألبان .. ونواب : يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وسد احتياجات الاستهلاك المحلي .. وقروض ميسرة بـ 5% لهؤلاء المنتجين

برلماني: وصلنا إلى 6 ملايين طن في إنتاجية الألبان.. ونسعى للاكتفاء الذاتي

برلماني: العمل جار لاستنباط سلالات جديدة من الماشية لمضاعفة إنتاج الألبان

نائب وزير الزراعة : نسعي لتعزيز سلاسل القيمة بالألبان

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي المراعي للتغذية، فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، إلى جانب السعي لتطبيق استراتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية مزارع الألبان الصغيرة عن طريق النهوض بالتربية والتغذية وتطوير الأمن الحيوي.



جاء ذلك خلال حضوره لتوقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة، المشروع الأول بعنوان "زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي، فيما يأتي المشروع الثاني تحت عنوان " تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا".



قام بالتوقيع السيد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بحضور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

وعقب التوقيع قال السيد نصر الدين حاج الأمين:" إن مشروع زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي ان منظمة الفاو، وبالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ممول المشروع،تعتزم من خلاله توسيع مفهوم إنتاجية المياه المغذية كي يشمل الهدف العام الرامي إلى تحسين إنتاجية المياه فيما يخص محتوى المحاصيل من المغذيات والعائدات الاقتصادية لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، أي تجاوز المفهوم التقليدي لإنتاجية المياه المغذية من "تحقيق قدر أكبر من المحصول التغذية من كل قطرة" إلى نهج أكثر تكاملاً و"تحقيق قدر أكبر من المغذيات والآفاق الاقتصادية الأفضل من كل قطرة".



وأضاف حاج الأمين:" سيقوم المشروع الذي سيتم تنفيذه أيضاً في كل من الأردن وبنين ورواندا وموزامبيق والنيجر، بإعداد أداة يمكن من خلالها معرفة كيفية تعديل اختيار المحاصيل وإدارة المياه وأفضل الممارسات الزراعية لضمان إنتاج محاصيل عالية الكثافة بالمغذيات وتنويع المحاصيل، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع".



ومن ناحيته صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان مشروع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا" يستهدف تعزيز سلسلة إنتاج الألبان لدعم صغار المزارعين من خلال الجهود التعاونية للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للألبان مثل المنظمات غير الحكومية ومديريات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجامعات ومؤسسات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية".

وفي هذا الإطار ثمن عدد من نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، الخطوات الجادة التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي في كافة جوانب منظومة الزراعة والإنتاج الحيواني مما يفرز ذلك فوائدة عديدة اهمها تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي .

وقد قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن هناك جهود واسعة للقيادة السياسية ملموس مكاسبها علي أرض الواقع فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والعمل علي هذا الهدف بشكل مستمر لا يتوقف بإعتباره أحد أهم الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة.

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توقيع مشروع جديد بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية ( الفاو) بشأن دعم صغار منتجي الألبان، تعتبر من أهم الخطوات التي تدعم زيادة إنتاجية الألبان كما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية بكل جوانبها.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أنه بالأونة الأخيرة دعمت منظمة ( الفاو) مصر بأكثر من 3 مليون دولار تمكنها من مواصلة جهودها في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي للمحاصيل الزراعية والمنتجات المرتبطة بها.

ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية التركيز علي سلالات جديدة من الماشية (الأبقار والجاموس) تعمل علي زيادة كميات الإنتاج من الألبان، معقبا " تكون مدرة بدرجة كبيرة"، لافتا إلي إنتاجنا من السنوي للألبان وصل إلي 6 ملايين طن.

فيما قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن دعم صغار منتجي الألبان على أولويات أجندة وزارة الزراعة ضمن خطتها في تنمية الثروة الحيوانية عن طريق أفكار غير تقليدية تدعم تحقيق الأمن الغذائي في هذا المجال مما يعمل على سد احتياجات السوق المحلي.

و أضاف " عبدالفتاح" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الفترة الحالية تشهد خطوات جادة من وزارة الزراعة لاستنباط سلالات جديدة من الماشية حيث تتمثل فائدة هذا الإستنباط في مضاعفة كميات الإنتاج من الألبان، معقبا " حاليا احيانا بيترواح الانتاج اليومي لواحدة من الأبقار من 30 لـ 60 كليو".

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أن تعاون ( الفاو) مع وزارة الزراعة في هذا الملف؛ سيعمل علي تعزيز إنتاجية الألبان ومن ثم يتم الوصول إلي عدد الكميات المستهدف إنتاجه، وبالتالي التطلع إلي التصدير، لافتا إلي أن الوزارة حرصت علي إمداد منتجي الألبان بكل اللقاحات اللازمة لتحصين الماشية من الأمراض لا سيما من الحمي القلاعية.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن البنك الزراعي منحهم فرصة الحصول علي قروض ميسرة بفائدة 5% تمكنهم من أداء إحتياجاتهم اللازمة لإستكمال أنشطتهم.