المسارح المتنقلة بثقافة أسوان تواصل أنشطتها داخل قرية المالكى بنصر النوبة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لإقامة فعاليات المسرح المتنقل من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التايع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى وذلك داخل قرية المالكى بنصر النوبة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وتضمنت فعاليات المسرح المتنقل إلقاء عبد الله مختار محاضرة بعنوان " تعزيز قيم التسامح فى المجتمع المصرى" والذى أشار فيها إلى أن التسامح يقوم على مجموعة من المبادئ والأسس من أهمها الوحدة البشرية التي تزيل جميع الفوارق بين البشر، واحترام حق أي إنسان في العيش بكرامة وحرية وأمان وسلام واحترام، وفي مواطنة كاملة وعدالة شاملة .

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وأكد عبد الله مختار، دور الجامعات ومراكز الفكر في إيجاد مؤسسات تحمل رسالة تنويرية في تأصيل ثقافة التعايش السلمي وتعزيزها ، وأن الإنسان يحتاج إلى التسامح في تعامله مع غيره، وبدونه يقع الإنسان في مشقة، ومن التسامح في المعاملات السماحة في الفهم ، العفو عن الناس، التسامح الدينى لغير المسلمين.

كما تم إقامة ورشة فنية "رسم على الوجه للاطفال" للفنانة فاطمة علوانى، و استكمال ورشة "تبلوهات تطريز يدوى" للمدربة رضوى عادل، و معرض كتاب لاصدارات الهيئة ، أعقبه تقديم أمسية شعرية شارك الشاعر على بدرى بقصيدة " روشتة" وقصيدة "لا اظن" للشاعر عبد الدايم فرح ، فيما شهد الختام تقديم فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم مجموعة من التبلوهات الاسوانية والنوبية " التاتا، الاراجيد، الكف، النجراشاد، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى".

وكان قد شهد السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت فعاليات إجتماع مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النورى ، وبحضور سلامة منزلى رئيس مجلس إدارة نادى التجديف والرياضيات المائية بأسوان ، وأيضاً ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة .

ومن جانبه نقل السكرتير العام تحيات محافظ أسوان لمجلس إدارة الإتحاد المصرى للتجديف ولأعضاء النادى بأسوان ، مؤكداً على أهمية دور نادى التجديف في الإرتقاء بالخدمات الشبابية والرياضية والترفيهية للمجتمع الأسوانى .

فيما قدم الدكتور عمرو النورى شكره لمحافظ أسوان ولأجهزة المحافظة على الإهتمام برياضة التجديف ، موضحاً بأن الإتحاد من جانبه سيقدم كافة أوجه الدعم لتشجيع ونشر هذه الرياضة ووضعها ضمن أهم الرياضيات التي يتم تنفيذها على أرض أسوان ، وهو الذى يتكامل مع دعم وزارة الشباب والرياضة والمحافظة من توفير كافة الإمكانيات الخاصة برياضة التجديف سواء قوارب أو مدربين أو غير ذلك لتحقيق الأهداف المرجوه على الوجه الأكمل .

أنشطة المسارح المتنقلة بثقافة أسوان

أنشطة المسارح المتنقلة بثقافة أسوان