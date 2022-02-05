يبهر السياح والزوار..عم عبده يبدع في تصنيع الشال اليدوي بأسوان| فيديو

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء، والتي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية من جمال وسحر المناظر الساحرة والخلابة على صفحة نهر النيل الخالد، والشمس المشرقة، والطقس المعتدل، فضلاً عن إمتلاكها العديد من المواهب البشرية .

ونلقى اليوم عبر منصة "صدى البلد" الضوء على أبرز الصناعات اليدوية التي تشتهر بها أسوان وهى صناعة النول اليدوى الذي يعتبر من أهم المشغولات اليدوية المقامة داخل قرية غرب سهيل النوبية، حيث أنها تعتبر من الصناعات المميزة والتي تشهد إقبالا من السائحين والزائرين لأسوان لشراء منتجاتها من الشال والأنواع المختلفة الأخرى المتعلقة بها .

وأقرأ أيضاً:

وتحدث عم " عبده " عن هذه الصناعة التاريخية العريقة التى يمارسها وهو عمره 6 سنوات، وعمره الآن 66 سنة، أي أنه يعمل بهذه المهنة منذ نحو ستون عاماً ، قلائلاً : بأن صناعة النول اليدوي صناعة توارثها عن والده وأجداده، وأنهم يحبون هذه الصناعة لذلك فهم ينجحون فيها، ومن أبرز منتجاتها الشال والتي تشهد إشادة وإقبال لكل من يرى هذه الأعمال التي نقوم بتصنيعها سواء من الزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب أو العرب أو غيرهم .

أما عن مكونات ماكينة النول اليدوى فقال " عم عبده " بأنها هي عبارة عن آلة يتم استخدمها لإنتاج قماش منسوج، ويختلف شكل النول وحجمه ومكوناته (عناصره) تبعا لمساحة المنتج و مواصفاته فهى تضم المكوك والمشط ، وهناك أنواع من الأنوال فمنها البسيطة والمعلقات والكليم والسجاد والشال وغيرها .

وأوضح " عم عبده " بأنه يقوم بصناعة الشال بأنواعه المختلفة من القطن والصوف والحرير والكتان ، بجانب إنتاجه للشال البوب بأنواعه وألوانه المتنوعة ، وأنه كان زمان يقوم بالعمل في صناعة صوف الأغنام ، ومع تطور العصر ، يعملون بهذه الأنواع سالفة الذكر ، وأنهم يحبون الصناعات اليدوية ، قائلاً : نصنع بأيدينا كل ذلك ، وأولادى أيضاً يعملون في هذه الصنعة وهم متواجدون بالغردقة .

وأضاف بأنه يتم تجميع أشكال مختلفة من الشال حيث يتم شراء الخامات التي يتم إستخدامها سواء الخيوط أو غيره من أسوان أو من المحافظات والمدن الأخرى ، وأنه يتم التسويق لمنتجات النول اليدوى حيث يتم توزيعه على البازارات السياحية داخل أسوان ، وأيضاً في المحافظات الأخرى ويتم تصديره خارج المحافظة.

وتابع بأن السائحين والزائرين يشاركونا بالتواجد بجانبنا عندما يقومون بزيارة قرية غرب سهيل حيث يشاهدنا ونحن نعمل وسط تشجيع وإشادة بعملنا ، لأن الشال اليدوي عليه إقبال من الكثيرين الذين يقدرون هذه الصناعة ذات التقنيات والإبداعات المختلفة، وخاصة شال البوب لألوانه المتنوعة والفائقة الجمال .

وبالنسبة لمدة صناعة الشال والوقت الذى يحتاجه فقال عم عبده بأن صناعة الشال تستغرق نحو 9 ساعات ، وأن طول الشال ( 2 متر × 60 أو 80 سم ) ، وكل واحد بيحب يقبل على شراء النوعية التي تعجبه حيث أن تصنيع الشال يتم فيه إستخدام خيوط متنوعة الألوان ويتم التفنن في تجميعها لتكون ذات شكل جمالى مبهر وجذاب للسائح أو الزائر.