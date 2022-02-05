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أخبار البلد

في عرض للمشروعات أمام رئيس الوزراء

رئيس جهاز العلمين: الانتهاء من جميع المباني بالمنطقة الترفيهية وجاهزة للتسليم

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة

قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.


وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن موقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالي مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء حيث تم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، كما يتم تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 من خلال شركة سيمنز بقدرة 175 م.ف.أ للمرحلة الأولى، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، كما أنه يتم تنفيذ عد 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى ونسبة الإنجاز 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبي للمحطة، كما يتم الانتهاء من عدد 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة، وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح  أنه تم تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاه بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاه إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

كما عرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكباري بمدينة العلمين الجديدة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم، ويشمل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد، وطريق وادي النطرون، وإلتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ويتم استكمال الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%، مضيفا أنه فيما يخص الغاز الطبيعي، فقد تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي، وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ جامعة العلمين الدولية، المقامة على مساحة 145 فدانا، بإجمالي عدد 18 مبنى، ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منها القطاعان الأول والثاني بإجمالي عدد 12 مبنى، حيث تم الانتهاء من عدد 8 مبان كاملة، وجار الانتهاء من تشطيبات الأربعة الأخرى، وتم تشغيل عدد 8 كليات، هي: الهندسة، والحاسبات، والصيدلة، والقانون الدولي، والفنون، والتصميم، والصحة العامة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الثالث "القطاع الطبي" بعدد 6 مبان.

كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم عدد 40 مبنى عبارة عن محلات ومولات تجارية ومقامة على مساحة 66.8 فدان ومزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار السيارات وتم الانتهاء من جميع المباني وأصبحت جاهزة للتسليم والتشغيل.

رئيس الجهاز العلمين المنطقة الترفيهية مصطفى مدبولي وزير الإسكان مدينة العلمين

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