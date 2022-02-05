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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

قبل الرحلات القادمة.. سبيس إكس وناسا تبحثان تأخر مركبتين فضائيتين في الهبوط

بيس إكس وناسا تبحثان
بيس إكس وناسا تبحثان تأخر مركبتين فضائيتين

لا تزال شركتا سبيس إكس وناسا آى دراجون تبحثان مشكلة تأخر مركبتين فضائيتين أثناء هبوطهما عن باقي المركبات الأخرى، بنحو 75 ثانية و 63 ثانية على التوالي.

وبحسب الموقع الرسمى لشركة سبيس إكس فإنه على الرغم من أن المركبتين Endeavour لم تتأخرا تماما كما كان متوقع مؤخرا، إلا أن شركتا سبيس إكس SpaceX وناسا آى دراجون NASA Eye Dragon تريدان معرفة السبب.

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كانت المركبة Endeavour عادت إلى الأرض مع أربعة رواد فضاء في 8 نوفمبر العام الماضي ، مختتمة مهمة  Crew-2 الخاصة بشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا، وأثناء هبوطها في ذلك اليوم، لم تفتح إحدى مظلات Endeavour الأربعة الرئيسية في الموعد المحدد ، متخلفة عن الآخرين بحوالي 75 ثانية، كما حدثت نفس المشكلة للمركبة الأخرى.

ولم يؤثر تأخر المظلة على نجاح المهمة في كلا المركبتين لكن ناسا وسبيس إكس تبحثان في هذه المشكلة للتأكد من فهمها بالكامل مسبقًا قبل الرحلات الأخرى التى ستكون مأهولة بالركاب.

وقال بيل جيرستنماير ، نائب الرئيس لموثوقية البناء والطيران في شركة سبيس إكس: "هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا للتعلم"، وأضاف أن الحصول على مجموعتين من مثل هذه البيانات المتشابهة "هدية تقريبًا" ، مشددًا على أن التحقيق سيعزز فهم المهندسين لمظلات دراجون وينتهي بجعل النظام أكثر أمانًا وقوة.

وأكد ستنماير إن التحقيق ، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة شركة سبيس إكس ، سيتضمن تحليلًا تفصيليًا للصور التي تم التقاطها أثناء إعادة دخول المركبة  لمعرفة ما إذا كان أي شيء غير طبيعي قد حدث أثناء نشر المنحدرات.

وترسو حاليًا مركبة Dragon التى تحمل طاقمًا في محطة الفضاء الدولية ناسا ، حيث ستعيد هذه الكبسولة رواد الفضاء الأربعة من مهمة Crew-3 إلى الأرض في أواخر أبريل ، كما ستنطلق مركبتان من طاقم Dragon إلى المختبر المداري هذا الربيع في 30 مارس ، كما ستنطلق رحلة Crew-4 لناسا في منتصف أبريل.

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