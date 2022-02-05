السفارة السعودية بالكويت لمواطنيها: عمل مسحة لفيروس كورونا قبل المغادرة إلى المملكة

أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت، تنويهًا مهما للمواطنين، يتضمن ضرورة تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا المستجد قبل 48 ساعة من المغادرة إلى المملكة، بدءا من يوم الأربعاء القادم.

وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر: "إنها تود التأكيد على المواطنين الكرام، بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقلّ من (8) أعوام".

وأضافت السفارة: "أن القرار يتم تطبيقه بدءًا من يوم الأربعاء القادم (9 فبراير 2022م) لكل القادمين للمملكة، عبر جميع المنافذ البرية والجوية".

وكشفت مصادر لقناة «العربية»، عن توجه حكوميّ سعودي لدمج تطبيقي "أبشر" و"توكلنا" في منصة واحدة، يستطيع المواطنون والمقيمون إجراء جميع الخدمات الحكومية عن طريقها.

وقالت مصادر، إن المنصة ستقدم خدماتها للمستفيدين، وتمكّن المواطنين والمقيمين من إجراء المعاملات الخاصة بهم وتنفيذها داخل تطبيق واحد يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا.

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وأضافت المصادر أن تلك الخطوة ستكون بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة الداخلية وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.