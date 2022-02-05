السعودية.. توجه حكومي لدمج تطبيقي «توكلنا» و«أبشر»

كشفت مصادر لقناة «العربية»، عن توجه حكوميّ سعودي لدمج تطبيقي "أبشر" و"توكلنا" في منصة واحدة، يستطيع المواطنون والمقيمون إجراء جميع الخدمات الحكومية عن طريقها.

وقالت مصادر، إن المنصة ستقدم خدماتها للمستفيدين، وتمكّن المواطنين والمقيمين من إجراء المعاملات الخاصة بهم وتنفيذها داخل تطبيق واحد يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا.

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وأضافت المصادر أن تلك الخطوة ستكون بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة الداخلية وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.