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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إصدار 380 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام

العمرة
العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي التصاريح التي أصدرتها أمس (الجمعة) للصلاة والعمرة في المسجد الحرام، بلغ نحو 380 ألف تصريح، وفي المسجد النبوي أكثر من 11 ألف تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار أكثر من 258 ألف تصريح للصلاة في المسجد الحرام أمس، إضافةً إلى 121 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لإصدار التصاريح بلغ نحو أكثر من 78 ألف تصريح للصلاة، وأكثر من 63 ألفًا للعمرة في المسجد الحرام، فيما بلغ المتوسط اليومي لتصاريح المسجد النبوي أكثر من 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول، وأكثر من 9 آلاف تصريح أخرى للصلاة في الروضة الشريفة.

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