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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| ملتقى الأعمال "عجمان ـ صربيا" يبحث تعزيز التعاون والشراكة في القطاع الصحي

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة عجمان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الأعمال "عجمان ـ جمهورية صربيا"، بهدف إستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل الشراكة والتعاون في قطاع الصحة ومراكز الابحاث ومنتجات الصيدلة، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وحضر الملتقى في مقر غرفة عجمان، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، وشيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في منطقة عجمان الحرة، بحضور ممثلي المنشآت الصحية والشركات المتخصصة في القطاع الصحي والجامعات في الإمارة، وترأس الوفد من الجانب الصربي الدكتورة دانيكا سافوفيتش ـ القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة ومجموعة من ممثلي المنشآت الصحية والشركات المتخصصة في القطاع الصحي في جمهورية صربيا.

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و أشاد محمد الجناحي في تصريحات لوكالة الانباء الإماراتية “ وام”،بالتعاون الفعال والمستمر بين إمارة عجمان وجمهورية صربيا، موضحاً أن ملتقى الأعمال "عجمان ـ صربيا" يأتي إمتداداً للعلاقات الاقتصادية المتميزة وتتويجاً للجهود المبذولة في فتح آفاق شراكات جديدة في مختلف القطاعات بين مجتمع الاعمال في كلاً من إمارة عجمان وجمهورية صربيا.

وأوضح للحضور مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الإمارة من منشآت صحية على أعلى مستوى وكذلك مؤسسات تعليمية من جامعات وكليات متخصصة بمجالات الطب والصيدلة، وذلك نتيجة اهتمام ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

ومن جانبها أفادت شيخة النعيمي، أن قطاع الصحة والجمال يشهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجَّلة خلال العام 2021 بمنطقة عجمان الحرة الأمر الذي يبرز جهود منطقة عجمان الحرة في تنويع الأعمال بها ويؤكد ريادتها في تقديم خدمات تواكب احتياجات وتطلعات المستثمرين، كما قدمت خلال الملتقى نبذة حول منطقة عجمان الحرة وما توفره من باقات خدمية لضمان سهولة ممارسة الاعمال وزيادة تنافسية القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان.

و بدورها أشادت الدكتورة دانيكا سافوفيتش، بتطور القطاع الصحي في إمارة عجمان، وأكدت على أهمية الملتقى ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وخاصة أن قطاعي الصحة و مراكز البحوث والصيدلة في تطور مستمر من حيث الوسائل والادوات.

وشهد الملتقى مجموعة من لقاءات العمل الثنائية للتعارف والتواصل وتبادل الأفكار والخبرات وبحث فرص الشراكة والتعاون وعقد الصفقات المحتملة، وإستعراض لابرز الفرص الاستثمارية التي تملتكها كلاً من عجمان وصربيا.

وأوصى الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات المستقبلية وتبادل الزيارات الميدانية للتعرف عن كثب على أبرز الفرص المتاحة في كافة المجالات.

 

غرفة تجارة وصناعة عجمان القطاع الصحي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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