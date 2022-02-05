عمره 80 عام ووزنه 410 كجم.. اصطياد تمساح ضخم في ولاية ميسيسيبي| صور

استطاع صياد من ولاية ميسيسيبي، إمساك تمساح يبلغ من العمر 80 عامًا ووزنه 410 كجم بينما يبلغ طوله 13 قدمًا و4 بوصات، وذلك في بحيرة في جنوب فلوريدا.

ويعد التمساح البالغ من العمر 80 عامًا والذي كان معروفًا بإلتهامه الماشية التي تغامر بالقرب من البحيرة التي يعيش بها، ليس التمساح الأكبر الذي تم صيده في ولاية فلوريدا حيث كان أطول تمساح تم اصطياده كان يبلغ طوله 14 قدمًا و 3.5 بوصة وكان تم اصطياده في بحيرة واشنطن في مقاطعة بريفارد، بينما الأثقل وزنًا فبلغ 473 كيلو وتم العثور عليه في بحيرة أورانج في مقاطعة ألاتشوا.

صورة التمساح

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تمكن دوج بوريس وهو صياد متمرس بتوثيق لحظة الامساك بفريسته عبر صفحته بموقع الفيسبوك.

وأفادت الصحيفة أن هذا الصياد الماهر حقق تسعة أرقام قياسية عالمية لجهوده في كل من صيد الحيوانات المفترسة والأسماك.

صورة التمساح

وأشارت الصحيفة إلى أن الصياد الأمريكي بدأ في البحث عن التمساح بعد أن أخبره أحد الأصدقاء أن هذا المخلوق كان موجودًا منذ طفولته.

ومن هنا بدأ الصياد بالبحث عن التمساح الضخم بعد أن أخبره صديقه عن المخلوق الذي قيل إنه كان موجودًا منذ طفولته، حيث قال هذا الرجل إنه رأى التمساح منذ أن كان طفلاً، وإنه حان الوقت لرحيل التمساح لأن بعض العجول كان يلتهمها.

صورة التمساح

وتمكن الصياد من النيل من التمساح في بحيرة خاصة في مقاطعة Okeechobee على بعد حوالي 500 ياردة بعد إصابته بعيار ناري عبر بندقية من طراز STW مقاس 7 مم، لينجح بعد ذلك في اصطياده وسط ذهول الجميع.