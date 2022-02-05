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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

75 دقيقة.. الأهلي يتقدم وعلي لطفي ينقذ شباكه من التعادل

علي لطفي
علي لطفي

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ومنافسه مونتيري المكسيكي بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب "ال نهيان" ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تفاصيل المباراة..

بدأ اللقاء بضغط قوي من فريق مونتيري، تسبب في تصرف خاطئ من علي لطفي الذي لم يبعد الكرة عن منطقة الجزاء اربك دفاع الأهلي وشكل هجمة على مرماه ولكن مرت بسلام.

حاول الأهلي السيطرة على المباراة وشكل هجمة منظمة ولكن لم تحمل الخطورة المطلوبة على مرمى مونتيري.

وفي الدقيقة 4 من عمر المباراة توغل لاعبي الأهلي بين دفاعات مونتيري ووصلوا لمنطقة جزاءهم، وانفر مجدي أفشة بحارس مرمى مونتيري ولكن وضع الكرة في أقدامه وحرم الأهلي من هدف مبكر.

استحوذ مونتيري على الكرة بعد هجمة الأهلي التي لم يستغلها لاعبي الفريق، ومارس الضغط على دفاع الفريق الأحمر حتى الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 11 حصل مونتيري على ركلة حرة من مكان خطير ولكن لم يتمكن لاعبي الفريق المكسيكي أن يستغلوها نحو شباك علي لطفي حارس الأهلي.

وصل الأهلي لمنطقة جزاء مونتيري في الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات الذي مرر كرة سريعة ناحية اليسار ولكن ابتعدت عن طاهر محمد طاهر الذي يسعى لخطف هدف التقدم.

وفي الدقيقة 13 استطاع لاعب مونتيري أن يراوغ  دفاع الأهلي ويحصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة وتم تسديدها ولكن مرت بسلام.

وغفل دفاع الأهلي في الدقيقة 20 ووصل لاعبي مونتيري بأريحية إلى منطقة جزاء علي لطفي وسدد اللاعب رقم 7 كرة كادت أن تسكن الشباك ولكن مرت  بجوار القائم.

وصل طاهر محمد لاعب الأهلي إلى منطقة جزاء مونتيري في الدقيقة 22 عن طريق تمريرة في العمق من محمد مجدي أفشة ولكن الكرة تم تمريرها في وضعية تسلل.

واستمر الأهلي في الاستحواذ والضغط على دفاع مونتيري، وأهدر فرصة هدف مؤكد بعد وصول لاعبي الأحمر لمنطقة الجزاء وتصرف غير مبرر من طاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 28 اهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول الذي سددها بقوة بعد استقبالها من علي معلول وتوجيهها الى المرمى.

وصل الأهلي لمرمى مونتيري مرة أخرى عن طريق حسين الشحات الذي انفرد بالحارس وفاجئ الجميع بتصرفه الغير مبرر وإهدار فرصة الهدف.

سجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

سيطر الاهلي على مجريات المباراة منذ تسجيل الهدف، وحاول تسجيل الهدف الثاني ولكن صنع مونتيري سد منيع.

أنقذ علي لطفي حارس الأهلي مرماه من استقبال هدف التعادل، وتصدى لرأسية صعبة للغاية من أحد لاعبي مونتيري في الدقيقة 58.

وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري كالتالي :

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

تشكيل مونتيري:

وضم تشكيل مونتيري كل من

في حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

خط الدفاع: ماتياس كرانيفيتر - إيريك أجيري - هيكتور مورينو - سيباستيان فيجاس

خط الوسط: لويس رومو - سيلسو أورتيز - أرتورو جونزاليس

خط الهجوم: روجيليو فونيس موري - ماكسيمليانو ميزا - رودولفو بيتزارو

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