تجديد حبس شخص لقتل سائق بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختصة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بمنطقة المطرية.

وكانت قد أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل سائق بمنطقة المطرية.

كشف رجال المباحث ملابسات وفاة أحد الأشخاص بالقاهرة ، على إثر مشاجرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات جثة (سائق ، مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى بالجسم على إثر مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و سائق آخر، مقيم بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.