عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لقتل سائق بالمطرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختصة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بمنطقة المطرية.

وكانت قد أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل سائق بمنطقة المطرية.

كشف رجال المباحث ملابسات وفاة أحد الأشخاص بالقاهرة ، على إثر مشاجرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات جثة (سائق ، مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى بالجسم على إثر مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و سائق آخر، مقيم بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام قطعة زجاجية ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تجديد حبس شخص تجديد حبس قتل قتل سائق النيابة العامة

موضوعات متعلقة

لم يقتل شقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة الزمالك الأسرية

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

في حضور الفنان.. تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين لجلسة 12 فبراير

بعد قليل .. ثاني جلسات محاكمة كريم الهواري

حبس سيدة و3 أصدقائها نفذوا سطو مسلح على عشيقها وزوجته بـ الوايلي

محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطنين فى الدرب الأحمر بالإكراه .. اليوم

حبس سائق ومحصل سرقا أموالا من صيدلية شهيرة بالأزبكية

جلسة صلح تنتهي بمذبحة أسرية بالزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأمريكية تتوقع سيناريو “الهجوم الروسي” علي أوكرانيا.. تفاصيل

بسبب  العنف الأسري.. استقالة رئيس وزراء بيرو بعد أيام علي تعيينه

ريان لم يكن الأول.. واقعة متعددة لأطفال ضلوا طريقهم | فيديوجراف

أوراق بخط يده.. تفاصيل أول معرض عن حياة محمد حسنين هيكل

أخبار الرياضة.. جوائز الوصيف والبطل في كأس الأمم الإفريقية.. وموعد مباراة الأهلي وبالميراس

نشرة العالم.. وفاة الطفل ريان تفجع العالم.. روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا.. أمريكا تتكفل بصفقة مقاتلات لدولة عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ