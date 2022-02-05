خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

تمكنت فرق الإنقاذ خروج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه بمدينة شفشاون بالمغرب بعد جهود استمرت 5 أيام.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" لحظات إنقاذ الطفل الريان، الذى شهد تضامنا عالمى كبير خلال الأيام الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في المغرب، بأن فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، عثرت على الطفل ريان، العالق منذ نحو 5 أيام في حفرة عمقها 32 مترا .

وقال موقع "لو360" المغربي، نقلا عن مصادره، إن عناصر الوقاية المدنية عثروا على الطفل ريان، ودخل فريق طبي مختص، سيعمل على نقل الطفل إلى خارج البئر، ثم إلى المستشفى.

الحالة الصحية للطفل ريان

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلي أي معطيات حول الحالة الصحية للطفل ريان، وفي انتظار ما ستسفر عنه الدقائق القادمة.

وانضم طبيب إلى فرق الإنقاذ في النفق استعدادا لفحص الطفل ريان، كما تم تجهيز مروحية طبية لنقله على الفور، ويوجد في المكان سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.