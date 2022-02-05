كيف تحصل على قرض لتمويل مصروفات التعليم بـ500 ألف جنيه |تفاصيل

تستهدف البنوك المصرية تقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء بغرض جذب قدر من شرائح العملاء ضمن تكليفات البنك المركزي بتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي بالتوازي مع تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الشمول المالي

من بين تلك الخدمات البنكية، تقديم التمويل للعملاء في صورة قروض ميسرة لهم تلبية لإحتياجاتهم.



ويقدم بنك مصر باعتباره أحد أكبر بنوك الحكومة؛ تقديم خدمة قروض التعليم للمراحل الدراسية المختلفة سواء التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي و الدرجات العلمية بخلاف برامج التدريب.

يصل حجم التمويل 500 ألف جنيه بنسبة 100% من المصروفات الدراسية وبفترة سداد 7 سنوات، لجميع الفئات من الأفراد سواء الموظفين و أصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية و المعاشات و الأجانب ممن يمتلكون أوعية ادخارية.

اشترط البنك ضرورة أن يكون عمر المقترض لا يقل عن 21 عاما ولا يتعدي 60 عاما بنهاية القرض مع ضرورة وجود بطاقة رقم قومي سارية و ايصال مرافق حديث و شهادة اثبات دخل وتعهد بتحويل قسط القرض من المرتب بالنسبة للموظفين، و كشف حساب بنكي و شهادة مزاولة المهن و بطاقة ضريبية سارية و صورة من السجل التجاري بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فينبغي وجود بيان بالمستفيدين بالمعاش و تهد جهة صرف المعاش بتحويل قسط القرض.