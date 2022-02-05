عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تحصل على قرض لتمويل مصروفات التعليم بـ500 ألف جنيه |تفاصيل

البنوك
البنوك

تستهدف البنوك المصرية تقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء بغرض جذب قدر من شرائح العملاء ضمن تكليفات البنك المركزي بتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي بالتوازي مع تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الشمول المالي

من بين تلك الخدمات البنكية، تقديم التمويل للعملاء في صورة قروض ميسرة لهم تلبية لإحتياجاتهم.

البنك المركزي:3.052 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك أكتوبر الماضي

موديز: قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية "مستقرة"


ويقدم بنك مصر باعتباره أحد أكبر بنوك الحكومة؛ تقديم خدمة قروض التعليم للمراحل الدراسية المختلفة سواء التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي و الدرجات العلمية بخلاف برامج التدريب.

يصل حجم التمويل 500 ألف جنيه بنسبة 100% من المصروفات الدراسية وبفترة سداد 7 سنوات، لجميع الفئات من الأفراد سواء الموظفين و أصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية و المعاشات و الأجانب ممن  يمتلكون أوعية ادخارية.

اشترط البنك ضرورة أن يكون عمر المقترض لا يقل عن 21 عاما ولا يتعدي 60 عاما بنهاية القرض مع ضرورة وجود بطاقة رقم قومي سارية و ايصال مرافق حديث و شهادة اثبات دخل وتعهد بتحويل قسط القرض من المرتب بالنسبة للموظفين، و كشف حساب بنكي و شهادة مزاولة المهن و بطاقة ضريبية سارية و صورة من السجل التجاري بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فينبغي وجود بيان بالمستفيدين بالمعاش و تهد جهة صرف المعاش بتحويل قسط القرض.

الشمول المالي البنوك البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

غدا.. لجان الألكو بالبنوك تبحث قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة الطفل ريان وعزّا والديه |فيديو

مصر تتعاون مع شقيقاتها بالقارة لتحقيق تطلعاتها.. تفاصل اليوم الأول لوزير الخارجية في قمة الاتحاد الإفريقي

الكاميرون ثالث أمم أفريقيا بالفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح

الإمارات تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

ملاك استرده الله .. رامي رضوان ‏ينعى الطفل ريان

محاولات إنقاذه لم تنجح.. شاهد لحظة خروج الطفل ريان من البئر|فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأمطار تعود بغزارة وثلوج على سانت كاترين

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

خروج الطفل ريان من البئر |فيديو

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ