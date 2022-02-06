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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضارب فى موقع وفاة الطفل ريان.. صحفيون يوضحون

صدى البلد

كشف محمد الريونى، رئيس كونفدرالية جمعية إقليم شمشاون، تفاصيل وفاة الطفل ريان، مؤكدا أنه تم التأكد من وفاة الطفل عند وصول أطقم الإنقاذ إليه وليس عقب خروجه وأثناء إسعافه.


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"  عملية الإنقاذ تمت على أعلى مستوى وبدقة شديدة، ولكن للأسف أصيب الجميع بالحزن الشديد بعد التأكد من وفاته، وتابع: "بكاء ودموع وألم كبير في المغرب الآن .. ألم لا يوصف الآن".

وبدورها  نفت الصحفية المغربية سهام حليلة، خلال مداخلة هاتفية أخرى، ، عثور قوات الإنقاذ المغربية على الطفل ريان وهو ميتاً، مؤكدة أنه كان على قيد الحياة، وهناك مصادر رفيعة المستوى أكدت ذلك، وأن وفاته تمت بعد دخوله سيارة الإسعاف وأثناء نقله للطائرة التي كانت ستقله للمستشفى.

ومن جانبه قال عبد الله الباقلى، نقيب صحفى المغرب، إنه   يجب أن ننظر إلى قضية الطفل ريان  من زاوية توحيد الأمة العربية، التي كانت تدعوا باستمرار على مدى خمس أيام.

سيارة الإسعاف الطفل ريان قناة سى بى سى الإسعاف تفاصيل

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