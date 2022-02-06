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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكثر من 3 طائرات للمشجعين .. وزير الرياضة يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء قمة نارية بين منتخب مصر مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء اليوم الأحدفي نهائي أمم إفريقيا

 

وفى ضوء حرصه على مؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية المشاركة فى مختلف البطولات، يتوجه الدكتور أشرفصبحى وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الكاميرونية “ياوندي” ؛ لحضور نهائي البطولة القارية وسيكون فياستقباله السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون

 

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى استعداداً للمباراة، واجراءاتاستقبال الجماهير المصرية وتوجهها إلى استاد المباراة، وعودتها إلى المطار عقب انتهاء المباراة.

 

كما ستصل صباح اليوم الجماهير المصرية التى توجهت إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى من مدرجات استادالمباراة، وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالمباراة النهائية سعيا لتحقيق اللقب الثامن للفراعنة.

 

وقال السفير مدحت المليجي في تصريحات خاصة أن الكاميرون ستستقبل اكثر من 3 طائرات على متنها مشجعيالمنتخب الوطني ، مؤكدا أن أتوبيسات المشجعين يسبقها 3 ركاب لفتح الطريق أمامهم وحصلنا على تصريح بدخول الاتوبيسات إلى أبعد نقطة داخل الإستاد .

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