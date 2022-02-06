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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل مشاركة فرقة أبو قير للموسيقى العربية في احتفالات مسرح 23 يوليو

احتفالات مسرح 23
احتفالات مسرح 23 يوليو

استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى نجوم فرقة أبو قير للموسيقى العربية، وذلك خلال مشاركتها في الاحتفال بإعادة افتتاح المسرح العريق، هذا وقدمت الفرقة بقيادة الفنان سامح إبراهيم، باقة متنوعة من أغنيات زمن الطرب الأصيل منها "امتى الزمان"، "عندك بحرية يا ريس"، "اللي بنى مصر"، "ياللي عاش حبك يعلم".

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من جانبه أبدى جمهور المحلة المتواجد في المسرح تفاعلا كبيرا مع الأغنيات والموسيقى التي قدمتها الفرقة، فيما نجح عازف الناي في الاستحواذ على إعجاب الحضور، بعدما قدم فاصلا من العزف المنفرد لأجمل ألحان كبار الملحنين في مصر والوطن العربي.


يذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، أقيم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وضع الصاغ أركان حرب صلاح سالم حجر الأساس في يوم 27 يوليو 1955.


وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، قد أعلنت عن برنامجها للاحتفال بإعادة افتتاح المسرح، من خلال العديد من عروض الفرق الفنية والموسيقية التابعة للهيئة.


وبحسب برنامج "قصور الثقافة" للاحتفال بإعادة افتتاح مسرح 23 يوليو فسوف يشهد المسرح تواجد فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، وذلك مساء يوم الخميس المقبل 10 فبراير، فيما تشارك في الاحتفالات فرقة الحرية للفنون الشعبية، يوم الجمعة الموافق 11 من الشهر ذاته.

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