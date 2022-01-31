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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صريع الغواني.. تعرف على أبرز إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2022

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 المنفذة بعنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل"، بإصداراتها الجديدة بجناح البيع الخاص بها بصالة رقم 1.


تقدم الهيئة هذا العام عدد من الإصدارات المتنوعة من خلال سلاسلها المختلفة منها كتاب "جمال الدين الأفغاني" للراحل الدكتور حسن حنفي، بجانب طبعة خاصة من كتاب "البخلاء للجاحظ" حقق نصه وعلق عليه طه الحاجري.

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 ومن كنوز الشعر العربي ديوان "صريع الغواني" لمسلم بن الوليد الأنصاري، عني بتحقيقه والتعليق عليه د. سامي الدهان، وضمن سلسلة آفاق عالمية التى يرأس تحريرها د. أنور إبراهيم تقدم الهيئة كتاب "الأدب المصري الحديث في ضوء منهج التحليل إلي المكونات" تأليف فالتر فالك ترجمة مصطفي ماهر، وكتاب "شذرات من رولان بارت" ترجمة لطفي السيد منصور.

 

 بالإضافة لمجموعة من الحورات المهمة مع رولان بارت، وكتاب "رسائل ياكوبو أورتيس الأخيرة" تأليف أوجو فسكولو، ترجمة شيماء حسن، بجانب كتاب "المسرح وقرينة لأنتونان أرتو" الذي صدر منذ أسبوعين.


يتضمن جناح الهيئة هذا العام أيضا 3 عناوين جديدة من كلاسيكيات الثقافة اليوناية وهى "في الشعر لأرسطوطاليس" حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية دكتور شكري عياد، "فجر الفلسفة اليونانية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني، "معجم أعلام الأساطير اليونانية والرومانية" ترجمة أمين سلامة.

 

بجانب ثمانية عناوين تم عرضها باليوم الأول وهى "جمهورية أفلاطون" ترجمة فؤاد زكريا، "فن الحب وعلاجه" لأوفيد ترجمة أمين سلامة، "مسرحيات ميناندر" الشاعر الإغريقي الذي ساعدت مسرحياته في الانتقال من الكوميديا القديمة إلي الكوميديا الجديدة، "النفس لأرسطوطاليس" ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، ومن الأدب التمثيلي اليوناني) أربع مسرحيات لسوفكليس "أليكترا، إياس، أنتيجونا، أوديب ملكا) ترجمة د. طه حسين تأليف.

 

 مع نسخ معاد طباعتها بناء على طلب القراء من "الإلياذة" و"الأوديسة" للشاعر الإغريقي هومريوس ترجمة أمين سلامة، و11 مسرحية في ثلاث مجلدات وهى "الفرسان، السحب، الزنابير، السلام، الطيور، ليستراتي، ملهاة الضفادع، برلمان النساء، بلوتوس، النساء في أعياد الثيسموفوريا، الأخنارية والأخناريون أو أهل أخناريا".


جدير بالذكر أن أسعار كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة تتراوح من واحد جنيه وحتى 30 جنيه.

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