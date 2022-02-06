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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج نقل عام يتصدر الترند و مغردون : مسلسل عظيم

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نقل عام وذلك تزامنا مع عرض الحلقات الأولى من المسلسل الاجتماعي نقل عام ، والذي يُعرض حالياً على منصة Watch It.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي : 

مسلسل نقل عام من أخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

نور النبوي ممثل مصري شاب، وهو نجل الفنان خالد النبوي درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.

كواليس نقل عام مسلسل نقل عام نقل عام أخبار محمود حميدة الفنان محمود حميدة

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