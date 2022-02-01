مسلسل نقل عام.. نور النبوي يتلون بين الشخصيات أمام محمود حميدة

مع عرض الحلقات الأولى من المسلسل الاجتماعي نقل عام، استطاع الممثل نور النبوي أن يلفت الأنظار إليه بأدائه السلس، من خلال شخصية سيد، عاشق كرة القدم الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهو ابن "عم أحمد"، سائق الأوتوبيس بهيئة النقل العاكم، الذي يجسد دوره النجم محمود حميدة بطل المسلسل، والذي يُعرض حالياً على منصة Watch It.

يمثل سيد بشخصيته، قطاع كبير من الشباب والمراهقين العاشقين لكرة القدم، والذي يصل بهم طموحهم وشغفهم إلى التطلع لأن يصبحون في يوم من الأيام مثل محمد صلاح. وبأداء سلس، نجح نور النبوي في تجسيد عفوية ابن البلد وطيبة قلبه الفطرية وخفة ظله أيضاً، حيث نراه لا يتوانى عن مرافقة شقيقته نادية مريضة الربو ورعايتها خارج حدود البيت والتخفيف عنها بأدائه الكوميدي في لحظاتها الصعبة، ما يجعله المفضل لديها بين أشقائها الخمسة، كما يخلق بينهما علاقة مميزة تجعلهما يشبهان التوائم.

مسلسل نقل عام من أخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

نور النبوي ممثل مصري شاب، وهو نجل الفنان خالد النبوي درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.