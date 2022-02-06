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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلمة الدقهلية المعتدى عليها: أولياء الأمور هددوني بأشياء أصعب من القتل

معلمة الدقهلية وداد
معلمة الدقهلية وداد حمدي عبد الحميد، التي تصدت لغش الطلاب

علقت معلمة الدقهلية وداد حمدي عبد الحميد، التي تصدت لغش الطلاب، على هجوم أولياء الأمور عليها بعد خروج البنات من الامتحان، قائلة: أنا كنت متوقعة الهجوم اللي حصل .. وده طبيعي .. ووصلني إن أولياء الأمور بيهددوني وبيشتموني برة قدام المدرسة وعرفت من كذه حد".

وأضافت وداد حمدي خلال لقائها على فضائية "تن"، قائلة: " أنا مستمرة في القضاء على الغش .. لأن ده مبدأ .. ولازم نمنع الغش .. وفيه غيري كتير كده .. ولكن لازم يكون فيه حل قاطع للي بيحصل فينا ده".

وتابعت المعلمة قائلة: أنا سمعت إن فيه زميل لينا كان بيراقب على لجنة ثانوية عامة، ومنع الغش .. فضربوه وبهدلوه بالمطاوي .. وبعد كده بقى بيخش اللجنة يقعد ساكت ويقول أنا مالي ما اللي يغش يغش".

وعن تواصل وزير التربية والتعليم معها بعد حدوث هذه المشكلة، قالت: "الوزير داوى الكثير من الاحساس اللي انا كنت حساه .. الإحساس كان صعب أوي .. لأن الشتمية والإهانة والتهديد صعب .. كانوا بيهددوني بتهديد أصعب من القتل".

معلمة الدقهلية غش الطلاب وداد حمدى أولياء الأمور فضائية تن وزير التربية والتعليم

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